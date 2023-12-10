Швеція може передати Україні винищувачі Gripen. Про таку можливість розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

За його словами, отримання шведських Gripen на додачу до американських F-16 було б непоганим варіантом для українських військових. 

Проте основним бойовим літаком Збройних сил України буде F-16. 

«Шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогодні. Про кількість ми не говоримо», - сказав Юрій Ігнат. 

Речник підтвердив, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції. Однак, це не було навчання пілотів. 

«Під час першого візиту до Швеції командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась сама зустріч, для того, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати повну довідку - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку», - розповів речник.

Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Більше по темі

Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW

Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

За його словами, Швеція розглядає перспективу розробки новітнього винищувача Gripen, на який мають перейти її Повітряні сили. Тому в майбутньому в України є шанс отримати шведські винищувачі. 

Раніше стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав українських військових, які воюють на східному напрямку. 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ISW проаналізував публікацію Bild щодо планів РФ окупувати нові території України Війна в Україні
47 хвилин тому
ISW проаналізував публікацію Bild щодо планів РФ окупувати нові території України
КиївПост
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Війна в Україні
3 години тому
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
КиївПост
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
18 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Головнокомандувач армії Швеції відвідав українських воїнів на передовій
Далі » Угорські перевізники почнуть протест на кордоні з Україною