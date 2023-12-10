Швеція може передати Україні винищувачі Gripen. Про таку можливість розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, отримання шведських Gripen на додачу до американських F-16 було б непоганим варіантом для українських військових.

Проте основним бойовим літаком Збройних сил України буде F-16.

«Шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогодні. Про кількість ми не говоримо», - сказав Юрій Ігнат.

Речник підтвердив, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції. Однак, це не було навчання пілотів.

«Під час першого візиту до Швеції командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась сама зустріч, для того, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати повну довідку - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку», - розповів речник.

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За його словами, Швеція розглядає перспективу розробки новітнього винищувача Gripen, на який мають перейти її Повітряні сили. Тому в майбутньому в України є шанс отримати шведські винищувачі.

Раніше стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав українських військових, які воюють на східному напрямку.