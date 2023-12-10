Угорські перевізники можуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною.

З понеділка 11 грудня вони почнуть протест біля пункту Захонь-Чоп.

Це анонсувала Угорська спілка перевізників.

Серед вимог - скасувати транспортний безвіз для України.

«Перевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю українських перевізників», - йдеться в заяві.

У спілці зазначають, що хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення. Це, як стверджують угорські перевізники, поставило багатьох з них у критичну ситуацію.

Україна сподівається, що акція угорських перевізників пройде без блокування кордону.

У Державній прикордонній службі кажуть, що угорські колеги пообіцяли не блокувати пункт пропуску.

«У взаємодії з угорцями, вони повідомили про те, що 11 числа близько 11-ої години може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок», - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зранку на угорсько-українському кордоні зібралося близько тисячі вантажівок.

Водночас ситуація на кордоні з Польщею без змін. Блокада чотирьох напрямків триває. У черзі стоїть майже 3,5 тисячі вантажівок.