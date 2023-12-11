Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
2 дні тому
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
Сергій Коляда
Про щурів і людей
гру. 6, 17:47
Про щурів і людей
Сергій Коляда
Лавров знову бойкотував
гру. 1, 17:37
Лавров знову бойкотував
Сергій Коляда
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Вбивство Киви: у СБУ зробили заяву
Далі » Дональд Туск обраний новим премʼєр-міністром Польщі