Польський Сейм 11 грудня обрав лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска новим прем'єр-міністром країни.
Про це повідомила Gazeta Wyborcza.
Як повідомляється, «за» проголосували 248 депутатів, проти виступив 201.
«Це дійсно великий день — не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще», — сказав новообраний прем'єр-міністр Туск під час промови з трибуни.
Політик наголосив, що мусив повернутися на посаду очільника уряду.
«Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня», — додав Туск.
Президент Володимир Зеленський вже привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем'єр-міністра Польщі.
У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО
"Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом. Коли стоїмо разом, свобода обох наших націй непереможна", — написав Зеленський у соцмережі Х.
Він наголосив, що Україна цінує підтримку Польщі.
"Разом ми зміцнюємо один одного й усю Європу. Я впевнений, що Україна та Польща залишаться відданими справі захисту глобальної свободи", — підсумував президент.
Congratulations to @DonaldTusk on his election as Prime Minister of Poland by the Sejm.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023
Ukraine and Poland's future lies in unity, mutual assistance, and strategic partnership in order to defeat our common enemy. When we stand together, both our nations’ freedom is unbeatable.…
Як повідомляє Укрінформ, очікується, що у вівторок уранці новий прем’єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.
Вранці в середу, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда має прийняти присягу у нового складу Ради міністрів.
Того ж дня Туск представлятиме Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.
Раніше уряд Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри у нижній палаті польського парламенту, й ініціатива щодо внесення кандидатури голови Ради міністрів перейшла до Сейму.
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