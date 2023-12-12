Польський Сейм 11 грудня обрав лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza.

Як повідомляється, «за» проголосували 248 депутатів, проти виступив 201.

«Це дійсно великий день — не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще», — сказав новообраний прем'єр-міністр Туск під час промови з трибуни. 

Політик наголосив, що мусив повернутися на посаду очільника уряду.

«Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня», — додав Туск.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем'єр-міністра Польщі.

У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО
Більше по темі

У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО

13 грудня в столиці Німеччини відбулась конференція Коаліції з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, покликаної посилити українську ППО

"Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом. Коли стоїмо разом, свобода обох наших націй непереможна", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна цінує підтримку Польщі.

"Разом ми зміцнюємо один одного й усю Європу. Я впевнений, що Україна та Польща залишаться відданими справі захисту глобальної свободи", — підсумував президент.

Як повідомляє Укрінформ, очікується, що у вівторок уранці новий прем’єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

Вранці в середу, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда має прийняти присягу у нового складу Ради міністрів.

Того ж дня Туск представлятиме Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.

Раніше уряд Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри у нижній палаті польського парламенту, й ініціатива щодо внесення кандидатури голови Ради міністрів перейшла до Сейму.

Kyiv Post
Kyiv Post
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У чергах на кордоні стоїть близько 4 тисяч вантажівок
4 хвилини тому
У чергах на кордоні стоїть близько 4 тисяч вантажівок
КиївПост
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
1 годину тому
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
КиївПост
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ Релігія
1 годину тому
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Gina Christian
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
Далі » ЗСУ відбили 42 атаки за добу на Авдіївському напрямку