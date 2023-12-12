Польський Сейм 11 грудня обрав лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza.

Як повідомляється, «за» проголосували 248 депутатів, проти виступив 201.

«Це дійсно великий день — не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще», — сказав новообраний прем'єр-міністр Туск під час промови з трибуни.

Політик наголосив, що мусив повернутися на посаду очільника уряду.

«Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня», — додав Туск.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем'єр-міністра Польщі.

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"Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом. Коли стоїмо разом, свобода обох наших націй непереможна", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна цінує підтримку Польщі.

"Разом ми зміцнюємо один одного й усю Європу. Я впевнений, що Україна та Польща залишаться відданими справі захисту глобальної свободи", — підсумував президент.