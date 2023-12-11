Служба безпеки України зробила заяву про ліквідацію колишнього депутата Верховної Ради зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї.

Прес-служба відомства оприлюднила відповідний коментар.

У спецслужбі зауважили, що проводять дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. Раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що смерть – це єдина перспектива, яку спецслужба може запропонувати окупантам та їх пособникам, йдеться у заяві.

"Також Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом - по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - наголосили у спецслужбі.

Відомство прямо не підтвердило свою причетність до вбивства Киви. Однак там наголосили, що всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після перемоги.

Раніше співрозмовник Kyiv Post у спецслужбах повідомив, що це була спецоперація Служби безпеки України. Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов також підтвердив смерть Киви: «Така доля чекатиме й інших зрадників України».

У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Екс нардеп помер на місці.

Сьогодні в мережі ряд ЗМІ поширили фото кадрів з місця ліквідації Киви. Джерела видань кажуть, що операцію планували тривалий час, а Киву "вели" давно.