За інформацією, наданою Генеральним штабом ЗСУ в ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

До того ж, у ночі було здійснено атаку 15 дронами “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БпЛА.

В зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога.

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«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області», — повідомив Генштаб.

Своєю чергою, підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, одному пункту управління та артилерійському засобу противника.