За інформацією, наданою Генеральним штабом ЗСУ в ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні. 

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

До того ж, у ночі було здійснено атаку 15 дронами “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БпЛА. 

В зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. 

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області», — повідомив Генштаб. 

Своєю чергою, підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, одному пункту управління та артилерійському засобу противника. 

Kyiv Post
Kyiv Post
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