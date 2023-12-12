Наразі Україна і США не дійшли консенсусу щодо того, як вести війну з РФ. У США вважають, що Україна має зосередитись на обороні, нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни, а Україна хоче перейти в наступ, аби створити вигідніші умови для переговорів.
Про це повідомляє New York Times.
Українським керівництвом розглядаються стратегії, пов'язані з ударами по Криму, збройових заводах, складах зброї, залізничних лініях та з «символічними перемогами». Утім, чіткі ідеї на загал поки що не виносяться.
За інформацією NYT, українські військові та урядовці просять у західних країн мільйони артилерійських снарядів із запасів, «яких не існує». США намагаються підготувати Україну до того, що в майбутньому обсяг допомоги може скоротитися.
«Ставки величезні. Без нової стратегії та додаткового фінансування, на думку американських чиновників, Україна може програти війну. Американські чиновники кажуть, що Україні доведеться боротися з більш обмеженим бюджетом», — йдеться у публікації.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
За два роки США надали Україні допомогу на суму понад 111 мільярдів доларів.
Однак останнім часом зростає кількість республіканців, які виступають проти подальшої підтримки України. Деякі з них вимагають надати нову стратегію перед голосуванням щодо виділення додаткових коштів.
До того ж, становище України у війні з Росією ускладнюють розбіжності в поглядах українських та американських генералів. У Києві вважають, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а у Вашингтоні — південь.
Українське командування мало побоювання щодо того, що прорив на півдні принесе великі втрати. У результаті Україна поділила свої сили, але «замість рішучого прориву виникла тупикова ситуація».
Українське керівництво наголошує, що американські очікування були нереалістичними, особливо в контексті того, що можливості українських повітряних сил дуже обмежені.
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