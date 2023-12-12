Наразі Україна і США не дійшли консенсусу щодо того, як вести війну з РФ. У США вважають, що Україна має зосередитись на обороні, нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни, а Україна хоче перейти в наступ, аби створити вигідніші умови для переговорів.

Про це повідомляє New York Times.

Українським керівництвом розглядаються стратегії, пов'язані з ударами по Криму, збройових заводах, складах зброї, залізничних лініях та з «символічними перемогами». Утім, чіткі ідеї на загал поки що не виносяться.

За інформацією NYT, українські військові та урядовці просять у західних країн мільйони артилерійських снарядів із запасів, «яких не існує». США намагаються підготувати Україну до того, що в майбутньому обсяг допомоги може скоротитися.

«Ставки величезні. Без нової стратегії та додаткового фінансування, на думку американських чиновників, Україна може програти війну. Американські чиновники кажуть, що Україні доведеться боротися з більш обмеженим бюджетом», — йдеться у публікації.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

За два роки США надали Україні допомогу на суму понад 111 мільярдів доларів.

Однак останнім часом зростає кількість республіканців, які виступають проти подальшої підтримки України. Деякі з них вимагають надати нову стратегію перед голосуванням щодо виділення додаткових коштів.

До того ж, становище України у війні з Росією ускладнюють розбіжності в поглядах українських та американських генералів. У Києві вважають, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а у Вашингтоні — південь.

Українське командування мало побоювання щодо того, що прорив на півдні принесе великі втрати. У результаті Україна поділила свої сили, але «замість рішучого прориву виникла тупикова ситуація».

Українське керівництво наголошує, що американські очікування були нереалістичними, особливо в контексті того, що можливості українських повітряних сил дуже обмежені.