Клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври разом із “несправжніми батюшками” намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Всі вони були затримані прикордонниками.

Як повідомляє Держприкордонслужба (ДПСУ),біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні.

Відомо, що ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися несправжніми. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі.

“Прогулянка ставком стала кожному "паломнику" в 4000 доларів. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити «туристам», що "Україна – не Молдова", і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину держкордону”, - повідомляють у ДПСУ.