11-12 грудня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Вашингтоні, де взяв участь у зустрічах з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керівниками американських оборонних компаній.

Про це повідомляє прес-служба українського лідера.

Із Крісталіною Георгієвою Володимир Зеленський обговорив реалізацію програми довгострокового фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Президент України подякував за рішення Ради директорів МВФ про виділення нашій державі траншу обсягом 900 млн доларів.

Окрім цього, сторони говорили про можливі шляхи зовнішнього фінансування України в 2024 році та подальші спільні кроки щодо мобілізації фінансової підтримки для нашої країни з боку міжнародних партнерів.

"Україна має чудові показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України цього року до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни", - поділилася оцінкою щодо зусиль України в умовах повномасштабної війни директорка МВФ.

У розмові з президентом Світового банку Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії з установою у питаннях трансформації України.

Аджай Банга, своєю чергою, підтвердив готовність Світового банку продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення української економіки.

Вони також обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни, зокрема, збільшення безготівкового сектору в економіці країни.

"Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт", - сказав український президент.

Разом з тим, за підсумками розмови Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструментів для зменшення ризиків з метою зниження ставок за іпотечними кредитами.

В Українському домі у Вашингтоні Зеленський зустрівся з керівниками американських оборонних компаній, серед яких:

президент BAE Systems Том Арсено;

голова Day & Zimmermann Гарольд Йох;

президент Boeing Теодор Колберт;

виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен;

віцепрезидент Northrop Grumman Стівен О’Брайан;

віцепрезидент RTX Джефф Шоклі;

віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі;

віцепрезидент General Dynamics Марк Руале;

виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс;

віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Український лідер висловив вдячність за участь цих компаній в українсько-американській конференції оборонних індустрій минулого тижня: "Хочу подякувати всім вам, а також вашим партнерам. Крім того, хочу сказати дещо важливе вашим працівникам: ви дуже багато зробили для України. Без таких людей, як ви, ми не змогли б упоратися й захистити нашу землю".

Володимир Зеленський поділився з учасниками зустрічі ідеєю створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну. За його словами, для реалізації цієї ідеї Київ готовий швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

Наразі Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній, продовжив Зеленський. Зокрема, за його словами, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерійських та ракетних систем.

Він також розповів про плани України запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

Нагадаємо, лідери обох партій у Сенаті США запросили Зеленського виступити на їхньому засіданні в рамках його візиту до США. Окрім цього, 12 грудня президент України у Вашингтоні зустрінеться з американським колегою Джо Байденом та спікером Палати представників Майком Джонсоном.