Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов констатував, що сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися.

Про це повідомляє ВВС.

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна швидше закінчилася. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо свою країну - це вже велика перемога", - наголосив він.

Данілов зазначив, що українці були надто оптимістичними, додавши, що люди інколи помиляються.

"Не можна все життя бути відмінником", - сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що наразі ситуація на фронті "дуже складна", а старі підручники з війни, в тому числі НАТО - "треба відправити назад в архіви".

"Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні - ні у ХХ, ні у ХХІ столітті", - зауважив Данілов.

Разом з тим, він відмовився говорити, коли з’явиться новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій.

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"Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність", - запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, видання New York Times писало, що наразі Україна і США не дійшли консенсусу щодо того, як вести війну з РФ. У США вважають, що Україна має зосередитись на обороні, нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни, а Україна хоче перейти в наступ, аби створити вигідніші умови для переговорів.

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