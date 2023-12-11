Європейська комісія має намір накопичити 15 мільярдів євро для допомоги Україні на доходах від заморожених Євросоюзом російських активів.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання пише, що у вівторок Брюссель має виступити з ініціативою захистити отриманий від заморожених активів Росії на території ЄС прибуток і в підсумку заощадити до 15 млрд євро на користь України.

"Важливо подивитися, як ми можемо використовувати заморожені російські активи та доходи від цих активів для підтримки України", - сказав Financial Times віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

З такою пропозицією Єврокомісія виступала ще влітку, але тоді питання було відкладене через юридичні та фінансові проблеми, озвучені декількома країнами-членами ЄС та Європейським центральним банком.

А новий поштовх ініціативі дали невдалі зусилля США та ЄС домовитись про додаткову фінансову підтримку для України, розповіли джерела видання.

Згідно з пропозицією, цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку Росії. За даними співрозмовників Financial Times, спочатку Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках.

На другому етапі реалізації плану прибуток буде переведено до загального бюджету ЄС, щоб допомогти підтримати Україну.

За оцінками Єврокомісії, це приноситиме до 3 млрд євро на рік, або до 15 млрд євро у період з 2023 по 2027 рік. Остаточна сума залежатиме від процентних ставок протягом усього періоду.

Втім, для передачі цих коштів Києву всі держави-члени ЄС мають одноголосно підтримати як саму ініціативу, так і подальші кроки щодо її реалізації.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що Україна не скоро отримає доходи від заморожених російських активів через сумніви деяких країн ЄС.