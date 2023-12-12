У вівторок вранці стався збій найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку "Київстар", у результаті чого близько 26 мільйонів абонентів втратили мобільний звʼязок та доступ до Інтернету, а магазини по всій країні не змогли обробляти кредитні платежі.

О восьмій ранку на Facebook-сторінці мобільного оператора зʼявилося повідомлення: "Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, внаслідок якого послуги зв’язку та доступу до мережі Інтернет можуть бути недоступні для частини нашої абонентської бази".

У компанії запевняли, що фахівці підприємства працюють над усуненням проблеми.

"Приносимо вибачення абонентам за тимчасові труднощі та дякуємо за розуміння", - повідомляв "Київстар".

Kyiv Post звернувся до прес-секретаря мобільного оператора, аби уточнити, чи технічний збій стався через кібератаку, на що у компанії відповіли: "Ми це з’ясовуємо".

Пізніше у "Київстарі" підтвердили, що мобільний оператор зазнав потужної хакерської атаки. Це і стало причиною великого збою.

"Вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стало причиною технічного збою, в результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет", - розповіли у прес-службі компанії виданню РБК-Україна.

Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність своєї мережі "Київстар" залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", - запевнили у прес-службі "Київстар".

Оператор обіцяє, що обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Також деякі Telegram-канали розповсюдили інформацію про нібито обшук правоохоронців у компанії, однак ці дані були спростовані.

Збій у роботі "Київстар" є масовим і спостерігається по всій країні. Абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.

Користувачам спочатку рекомендували скористатися послугою національного роумінгу, що дозволяє перемикатися між операторами. Однак, як пояснили в прес-службі Мінцифри, користувачі "Київстар" не можуть підключитися до національного роумінгу, бо оператор не може відправити інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.

Збій у "Київстар" призвів і до інших нестандартних проблем по всій країні, пов'язаних із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", оплатою проїзду та роботою терміналів.

Що кажуть у МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до українців із заявою:

"Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", - сказав очільник МВС.

За словами міністра, також можна попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу в населених пунктах і на автошляхах. А у пунктах незламності, розгорнутих на базі підрозділів МВС, є можливість скористатися Wi-Fi.

"Поділіться цією інформацією з рідними та знайомими, які наразі перебувають без зв'язку!" - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в одному з дронів-камікадзе "Шахед", які Росія запускає по Україні, знайшли SIM-карту українського оператора "Київстар". Українські спеціалісти з'ясовують, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.