КПП "Ягодин - Дорогуськ" був розблокований 11 грудня, однак учасники страйку невдоволені таким рішенням і перекрили рух вантажівкою.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Протестувальники, звісно, не радіють цій новині. Оскільки рішення про відкриття цього пункту пропуску прийняв очільник міської влади - селища Дорогуськ. І протестувальники вчора заблокували рух на одній із доріг, поставивши вантажний транспортний засіб", - зауважив заступник голови МІУ.

За словами Деркача, поліція намагається прибрати фуру з дороги, а вантажівки об'їжджають іншою об'їзною дорогою. Таким чином, заторів у русі поки що немає. Вже проїхало понад 100 машин як на в'їзд, так і на виїзд з України - значно більше, ніж проїжджало раніше.

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Нагадаємо, 11 грудня було розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі - КПП "Ягодин - Дорогуськ". На даний час заблокованими залишаються три КПП на кордоні з Польщею - "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині".

До того ж, представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною.

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