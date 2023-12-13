Хоча в Європейському союзі нема жодної країни, яка не хоче бачити Україну у складі блоку, майбутній саміт ЄС не буде простим. На зустрічі розглядатимуть п'ять важливих питань щодо України. Про це в етері телемарафону сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Нема жодної країни ЄС яка не хоче бачити Україну у складі ЄС. Є лише країна яка хоче повільнішого процесу і ретельнішого вивчення наслідків цього вступу. Це — Угорщина. Але вчора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Петером Сіярто загроза того, що Угорщина в принципі виступає проти членства у в ЄС — знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому", — сказав він.

Водночас міністр наголосив, що майбутній саміт лідерів ЄС, на якому зокрема обговорюватимуть розширення Євросоюзу, не буде простим."Ситуація не проста. Саміт буде не простий. Буде багато дискусій не лише щодо українського питання. Буквально до останньої хвилини будуть тривати переговори, а ми до останньої хвилини на всіх рівнях будемо працювати", — зазначив Кулеба.

За його словами, такої інтенсивності дипломатії, як зараз, не було з початку повномасштабного вторгнення.

"Зараз на всіх рівнях розігруються найкреативніші рішення й найкарколомніші комбінації, і відкриті, і закриті, щоб забезпечити ухвалення рішення, необхідні Україні", — сказав міністр.

Кулеба додав, що на саміті Євросоюзу розглядатимуть п'ять важливих питань щодо України:

відкриття переговорів про членство в ЄС;

запуск фонду фінансової підтримки України;

затвердження суми фінансування європейського фонду миру, з якого фінансується зброя для України;

12-й пакет санкцій проти Росії;

встановлення правил поводження із замороженими російськими активами.

Раніше віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович заявив, що розширення Євросоюзу буде дуже важливим пунктом на порядку денному лідерів ЄС на саміті 14 грудня.

Передруковано з TVP за згодою сторін.