Мобільний оператор "Київстар", згідно з попередніми розрахунками, вже у середлу, 13 грудня, розпочне запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

У відомстві наголосили, що спеціалісти "Київстару" та інші державні органи продовжують допомагати мобільному оператору з відновленням мережі після вчорашньої хакерської атаки.

Вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств та розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу, наголосили в СБУ.

Відповідальність за кібератаку взяло одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом Головного управляння Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

"СБУ продовжує документувати кібератаку Російської Федерації по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", - зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, ще вчора Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".

У вівторок вранці стався збій найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку "Київстар", у результаті чого близько 26 мільйонів абонентів втратили мобільний звʼязок та доступ до Інтернету, а магазини по всій країні не змогли обробляти кредитні платежі. Kyiv Post зібрав все, що відомо про інцидент.