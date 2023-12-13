Сьогодні вранці, 13 грудня, у тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшук у будинку імама Ісмаїла Юрдамова. Після чого чоловіка затримали.

Як повідомляє дочка імама, силовики відмовилися назвати причину обшуку, а потім забрали у всієї родини мобільні телефони.

Постукали, сказали, що поліція. Дали час, щоб одягнутися, і зайшли. Нічого не пояснювали, на всі запитання відповідали, що "скоро підійдуть, вам усе пояснять". Але ніхто так і не підійшов", - розповіла дівчина.

Відомо, що обшук тривав близько години.

" .. люди в камуфляжі посадили його в "Газель" і відвезли в селищну мечеть. У мечеті теж обшукали, все там переглянули. Потім його пересадили в іншу машину і поїхали в бік Кіровського. Де він зараз - родичі не знають", - повідомив громадський захисник Мустафа Сейдалієв.

Зазначається, що дружина затриманого страждає на онкологічне захворювання.