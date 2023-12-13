Кабінет міністрів запровадив спеціальні дозволи для в'їзду в прикордонну смугу (до 5 км), які не потрібні тим, хто прямує на пункти пропуску або їде транзитом.

Про це свідчить постанова уряду від 7 грудня 2023 р. № 1292.

У документі визначено, що громадяни України та іноземці в’їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються у прикордонну смугу з дозволу Державної прикордонної служби. Заяву для дозволу можна подати в паперовій або електронній форми.

Водночас дозволи не потрібні для чиновників та співробітників спецслужб і ще для ряду осіб. Зокрема:

тих, хто в’їжджає у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску;

водіїв вантажних автомобілів та супроводжуючих осіб, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автотранспортом дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі.

Кабмін також встановив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб в межах 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону з Росією і Республікою Білорусь - шириною до 2 кілометрів.