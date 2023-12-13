Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що Братислава не планує блокувати старт переговорів з Україною щодо членства в Європейському союзі - відповідне рішення мають прийняти на засіданні Європейської Ради у Брюсселі 14-15 грудня.

Про це пише видання Pravda.sk.

Втім, очільник словацького уряду вважає Україну "абсолютно неготовою" до початку переговорів про вступ до ЄС.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Євроради про старт перемовин з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів", - сказав Фіцо.

Напередодні міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар також заявляв, що Братислава змінила свою позицію у цьому питанні.

"Оцінивши реформаторські зусилля Києва, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий та тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", - заявив він за підсумками засідання очільників МЗС країн ЄС.

Нагадаємо, у понеділок у Брюсселі відбулося засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів блоку, до якого долучився Дмитро Кулеба. За підсумками зустрічі український топ-дипломат заявив, що боротьба за рішення про старт перемовин з Україною щодо вступу до ЄС триватиме до останньої хвилини засідання Євроради.

Наразі єдиною країною ЄС, яка погрожує не голосувати за відкриття переговорів з нашою державою щодо членства, залишається Угорщина.

Минулого тижня правляча партія Угорщини “Фідес” на чолі з Орбаном внесла на розгляд угорського парламенту резолюцію із закликом не підтримувати відкриття переговорів з нашою державою.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон запросив Орбана до Парижа для пошуку компромісу щодо початку перемовин з Україною про вступ до ЄС.

Kyiv Post розбирався, які наслідки матиме відмова Будапешта підтримати перемовини з Україною про вступ до ЄС.