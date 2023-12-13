Цього тижня президент Зеленський прибув у Вашингтон, щоб просити Конгрес про подальшу підтримку.

Стояти на боці України у цій війні правильно. Це ситуація абсолютно однозначна в моральному сенсі.

Україна зазнала нападу, який є відвертим порушенням міжнародного права, і наразі захищається.

Російські окупанти чинять в Україні воєнні злочини, які припиняються лише після звільнення території.

Російські пропагандисти прямо вказують метою путінської СВО знищення української нації як такої.

Америка чинить добре, підтримуючи Україну. І ця підтримка є вигідною США в статегічному плані.

Українці самостійно виконують місію НАТО, коли зосереджують на собі та зупиняють повномасштабний наступ Росії.

Українці стримують Китай від наміру розпочати війну в Тихоокеанському регіоні, демонструючи, наскільки важкою для Пекіна буде подібна операція.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Українці захищають ідею міжнародного порядку, базованого на правилах, що робить війну деінде в світі менш імовірною.

І тут існує найкращий спосіб поєднати правильні та добрі дії.

На Україну напали як на демократію, і вона захищається саме як демократична держава. В історії нечасто були випадки, коли диктатура намагалась знищити демократію у силовий спосіб.

Те, що путінська Росія зараз намагається це зробити, нагадує нам, що ми перебуваємо у поворотному моменті історії. На одній чаші терезів зараз лежить безжалісна жорстокість і великі ресурси Росії. На іншій – жертовність українців і наша підтримка. Їхньої жертви буде достатньо, якщо нашої допомоги буде достатньо.

Історики колись згадуватитмуть ці два роки війни й дивуватимуться тому, як багато зробили українці для своїх союзників. Я сподіваюсь, що вони опишуть цей поворотний момент саме таким, яким він був, зокрема й в його моральному вимірі.

Я не можу передбачити наперед, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні, адже усе залежить від нас, тобто від того, що ми робитимемо в наступні кілька днів. Ми маємо великий шанс досягти успіху, якщо будемо діяти правильно. Невже ми втратимо цей шанс?

Тімоті Снайдер — американський історик і широко відомий письменник та викладач, який спеціалізується на історії Центральної та Східної Європи, Радянського Союзу, України та Голокосту. Він є професором історії Єльського університету та постійним співробітником Інституту наук про людину у Відні.

Передруковано з блогу автора: Thinking About. Дивіться оригінал тут.

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