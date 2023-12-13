Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу на засіданні 14-15 грудня у Брюсселі приймати "сміливі рішення", в тому числі підтримати відкриття перемовин з Україною щодо членства, а також продовження фінансової та військової підтримки.

Про це він зазначив у листі-запрошенні лідерам ЄС, текст якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"24 лютого 2022 року стало поворотним моментом в історії Європи. Від початку війни на нашому континенті ми ухвалили низку безпрецедентних рішень на підтримку України та паралельного зміцнення суверенітету Європи. 19 місяців потому ми знову зіткнулися з необхідністю ухвалювати сміливі рішення. Вони вимагають нашої колективної сили й рішучості, а також сміливості, щоб зробити правильний вибір. Ми маємо виконати наші зобов'язання щодо України, а також залишатися надійним і сильним партнером. Ми маємо надати Україні постійну та стійку політичну, фінансову, військову підтримку, зокрема погодити надання 50 млрд євро для її довгострокової стабільності. Ми також маємо ухвалити початок переговорів з Україною про вступ, тим самим давши їй необхідний сигнал та ще більше наблизивши її до нашої європейської сім'ї", - написав президент Євроради.

Шарль Мішель розповів, що на майбутньому засіданні лідери ЄС мають ухвалити "важливі рішення щодо інших претендентів на членство - одночасно з підготовкою блоку до прийняття нових членів.

"Нові виклики спричиняють нові зобов'язання. Перегляд ,агаторічної програми фінансування відбувався інтенсивно та невпинно. Я врахував всі ваші побоювання та пріоритети, висунувши пропозицію, спрямовану на примирення різних позицій за столом перемовин... Я закликаю вас бути готовими йти на компроміс заради єдності. Досягнення консенсусу справді потребуватиме рішучих спільних зусиль та сильної політичної відданості з боку кожного з вас", - продовжив очільник Євроради.

У питаннях безпеки й оборони, за його словами, продовжиться робота над створенням більш потужного геополітичного союзу на основі Версальської декларації та так званого "Стратегічного компасу".

"Треба робити більше для швидкого досягнення цілей Союзу у нарощуванні оборонної готовності. Ми також маємо працювати над створенням внутрішнього ринку оборони, який має вирішальне значення для зміцнення ЄС у цій галузі", - сказав Мішель.

Окрім цього, на засіданні Євроради важливими темами порядку денного будуть події на Близькому Сході. "Попереду на нас чекає надважлива Європейська Рада. Зараз настав час ухвалення рішень. Я закликаю вас усіх проявити дух компромісу, почуття колективної відповідальності, поставивши інтереси й цінності Союзу на перший план" - резумував президент Євроради.

Нагадаємо, у переддень ключового для України засідання Євроради Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав лідерів ЄС підтримати відкриття перемовин з Україною щодо членства та засудив заяви прем'єр-міністра Угорщини про блокування цього питання.