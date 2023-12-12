Рейтинг найбагатших людей світу Bloomberg Billionaires Index на початку грудня показав, що російські олігархи збільшили свої статки на майже 40 млрд доларів.

Шість росіян потрапили до топ-100 мільярдерів (сам список складається з 500 найбагатших людей світу). Деякі з них збільшили свої прибутки попри міжнародні санкції, введенні Заходом проти російських компаній та окремих росіян за ведення та підтримку війни в Україні.

Наприклад, російський олігарх та колишній президент Міжнародної федерації фехтування Алішер Усманов заробив майже 2 млрд доларів. На нього наклали санкції Європейський Союз, США, Велика Британія та інші країни. Усманов володіє величезними частками в багатьох секторах економіки РФ, зокрема в металургічній та гірничовидобувній галузях, телекомунікаціях та інформаційних технологіях.

Більше по темі Дрони намагалися атакували військовий аеродром у Ростовській області, - ЗМІ Росіяни поскаржилися на масовану атаку безпілотників. Міноборони РФ каже про понад 30 дронів.

Президент РФ Владімір Путін (зліва) і засновник USM Holdings Алішер Усманов (справа) в Бєлгородській області в 2017 році. Фото: AFP

Мільярдера також називають близьким до кількох високопоставлених російських чиновників, включно з президентом Росії Владіміром Путіним і колишнім президентом і прем’єр-міністром Дмітрієм Медведєвим, нині заступником голови Ради безпеки РФ.

У серпні цього року він заявив, що санкції завдали йому «величезної» репутаційної шкоди. Він намагався їх оскаржити, але марно.

У списку тих, хто покращив своє фінансове становище, є також підсанкційні бізнесмени Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, які є акціонерами газової компанії «Новатек». Тимченка ще називають другом Путіна. Обидва олігархи заробили по майже 3 млрд доларів.

Геннадій Тимченко на зустрічі президента Росії в Краснодарі 23 травня 2017 року. ФОТО: AFP

Журналісти дізналися, що їхня компанія бере активну участь у постачанні найманців на війну проти України.

Лідером став ще один підсанкційний бізнесмен Вагіт Алекперов, співзасновник великої нафтової компанії "ЛУКойл". Йому вдалося збільшити свої статки на майже 10 млрд доларів. Він є одним із тих, хто почав інвестувати в компанії всередині РФ, чим став ще більш залежним від Кремля.

Президент РФ Владімір Путін зустрівся з генеральним директором «Лукойлу» Вагітом Алекперовим у Кремлі у квітні 2019 року. ФОТО: AFP

Такий фінансовий успіх російських олігархів змушує замислитись над ефективністю санкційної політики. Адже попри очікування, що економіка Росії обвалиться, а статки багатіїв зменшаться, що змусило би владу припинити війну проти України, спостерігається зовсім протилежна ситуація.

То чи є ефективною санкційна політика світу проти Росії?

Санкції не зупинили повномасштабне вторгнення

Перші санкції проти Росії країни світу почали вводити ще в 2014 році, коли Кремль окупував український Крим і частину Луганської і Донецької областей.

У лютому 2014 року Росія влаштувала збройне вторгнення до Криму з використанням невідомих військових. ФОТО: AFP

Тоді до санкційних списків потрапили деякі російські та кримські представники, які перейшли на бік Кремля, компанії військово-промислового комплексу, ключові сектори російської економіки тощо. Це призвело до падіння рубля.

Влада почала чинити опір, вводячи певні обмеження у відповідь. Наприклад, у 2015 р. Путін підписав указ про знищення санкційних імпортних продуктів, що потрапляють на територію Росії. На 2016 рік в бюджеті РФ навіть була закладена на це сума в 5 млрд рублів. А в соцмережах почали з’являтися відеодокази виконання указу Путіна.

Та це не завадило Росії підготуватись до повномасштабної війни з Україною, виготовляючи зброю.

До вторгнення Кремль неодноразово попереджали про введення жорстких санкцій у разі початку воєнних дій. У США 4 пакети санкцій проти банків Росії та олігархів затвердили ще 22 лютого 2022 р, за два дні до початку війни. Не відставала і Європа: Німеччина зупинила дозвільні процедури для запуску Північного Потоку-2, а ЄС ввів санкції проти російських депутатів. Росіян це не зупинило.

Чоловік працює на будівництві газопроводу Nord Stream 2 у Лубміні, Німеччина. Березень 2019 р. ФОТО: AFP

Хто вводить санкції проти Росії?

Тож з 25 лютого минулого року світ почав працювати над новим рівнем санкційної політики щодо Кремля. Так, одразу були заморожені активи Путіна та міністра закордонних справ Сєрґєя Лаврова, членів Ради національної безпеки та оборони РФ, які безпосередньо підтримали початок війни.

Відтоді ЄС запровадив 11 пакетів санкцій, до яких потрапило багато топ-політиків та бізнесменів РФ, великих державних та приватних компаній.

Міністр закордонних справ РФ Сєрґєй Лавров 5 грудня в Москві. ФОТО: AFP

В Україні запрацювала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол.

Ця група почала запрошувати до дискусії відомих світових експертів з різних галузей, які допомагають напрацювати санкційні пакети. Далі ці документи передаються партнерам з ЄС, США, Канади, Японії тощо для вивчення. Глибока аналітика дозволяє партнерам України швидше орієнтуватися в напрямках, де саме потрібно вводити санкційні обмеження для отримання необхідних результатів.

Президент України Володимир Зеленський (зліва) поруч із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Липень 2023 р. ФОТО: AFP

«Ніхто не знає економіку Росії краще ніж ми», - пояснив у розмові з Kyiv Post радник Офісу Президента, секретар Міжнародної робочої групи з російських санкцій Владислав Власюк.

Хоча Україна не є поки що членом Євросоюзу та напряму не залучена в його санкційну політику, неофіційно вона допомагає ЄС, як і іншим міжнародним партнерам.

«Щоб запропонувати щось санкціонувати, треба це сформулювати, проаналізувати. І цю роботу треба мати спроможність виконувати», - пояснює Власюк роль України.

Він вважає роботу з партнерами ефективною, але відзначає, що кожна країна підходить до цього процесу по своєму. Наприклад, країни Балтії підтримують якомога більше та радикальних санкцій, адже вони межують з Росією та усвідомлюють, що можуть стати наступними в окупаційних планах Кремля.

Комунікація з Німеччиною вже відрізняється. Німці аналізують в першу чергу, який ефект від санкцій отримає їхня економіка.

Президент України Володимир Зеленський (справа) і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва) потискають руки в Нью-Йорку. ФОТО: AFP

Та в цілому санкційна політика ЄС працює. З січня 2023 р. навіть був призначений спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван, який багато уваги приділяє спробам окремих країн допомагати Кремлю обходити санкції.

Власюк говорить, що не менш важливими є заяви лідерів G7 про запровадження санкцій, що лише прискорює процес. Нещодавно представники G7 оголосили про наміри до 1 січня 2024 р. запровадити обмеження на російські алмази, які Росія використовує для обходу санкцій.

Чи діють санкції?

Від такої злагодженої роботи у введені санкцій та міжнародної підтримки України очікувалось, що економіка Росії зазнає краху за короткий проміжок часу. Головний економіст International Institute of Finance Робін Брукс у березні минулого року давав прогноз, що «ВВП Росії впаде на 30% до кінця 2022 року, що набагато гірше, ніж у 2009 році».

Як зазначає керівниця Київської школи економіки (KSE) Наталя Шаповал, яка входить до санкційної групи Єрмака-Макфола, у багатьох експертів дійсно були великі очікування. Адже подібного досвіду запровадження санкцій проти такої держави, як Росія, до цього не було.

У дослідженні стану російської економіки в жовтні експерти KSE зазначаили, що їй вдалось оговтатися від санкцій. Минулого року вона впала лише на 2,1%, і вже у 2024 р. очікується незначне зростання.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що економіка Росії зросте на 1,1% у 2024 році, повільніше, ніж прогнозувалося раніше. Це сталося через зростання цін на нафту та відновлення доходів від енергоносіїв, що зменшило тиск на дефіцит бюджету Росії. МВФ заявив, що санкції Заходу щодо експорту російської сирої нафти мали неоднозначний ефект, оскільки російська нафта зараз торгується вище граничної ціни в 60 доларів, встановленої країнами G7.

У Кремлі теж постійно акцентують на тому, що в них усе добре. «Росія досить довго, десятиліттями, живе під санкціями, і ми достатньо адаптувалися до цього», - сказав прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков.

До того ж радянське минуле також допомогло Росії швидко адаптуватися до санкцій та почати виробляти необхідні товари на території своєї країни, хоча це негативно вплинуло на їхню якість.

Чи справді російська економіка почувається добре?

Деякі експерти все ж закликають не вірити даним, які надають російські урядовці, адже влада значно обмежила публікацію економічних даних після початку війни в Україні, хоча як учасниця МВФ, вона повинна подавати до Фонду правдиву й достовірну статистичну інформацію.

Заступниця директора МВФ з досліджень Петья Коева Брукс у коментарі The Wall Street Journal визнає, що доступних даних справді менше, ніж до війни. «Ми використовуємо те, що доступно з офіційних джерел, а також низку інших показників, наданих третіми сторонами, включно з експортом та імпортом і такими, де можна подивитися на цифри в ширшому контексті», — сказала вона.

Президент Світового банку Девід Малпасс вважає, що попри позитивні заяви Кремля, існує інша реальність:

«Народ Росії зазнав величезної шкоди від вторгнення Росії в Україну. Цифри ВВП не повністю розкривають це. Це пов’язано з їхнім рівнем життя та виїздом багатьох молодих людей з Росії».

Тим часом, як повідомили ЗМІ 11 грудня, ціна на яйця в Росії різко зросла, і деякі жителі найбільшої країни світу стояли в чергах за ними до двох днів.