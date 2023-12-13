13 грудня, у переддень ключового для України засідання Європейської ради Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав лідерів ЄС підтримати відкриття перемовин з Україною щодо членства та засудив заяви прем'єр-міністра Угорщини про блокування цього питання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

На пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі "за" резолюцію проголосували 468 євродепутатів, проти - 99, а 58 - утрималися.

"У резолюції Європарламент називає політику розширення рушійною силою демократії та європейських цінностей на всьому континенті. Депутати Європарламенту закликають Європейську раду ухвалити рішення на своєму засіданні 14-15 грудня про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо членства. За умови виконання певних кроків з реформування, переговори про вступ варто також розпочати з Боснією та Герцеговиною, а Грузії необхідно надати статус кандидата", - йдеться в повідомленні.

Євродепутати наголошують на необхідності чіткого графіку розширення Євросоюзу: "ЄС має встановити чіткі терміни для країн-кандидатів для завершення переговорів про вступ до ЄС до кінця цього десятиліття".

Разом з тим, члени Європарламенту відкидають вступ до ЄС за прискореною процедурою. Вони наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, що стане гарантією послідовної та стійкої прихильності країн-кандидатів та потенційних кандидатів демократії, верховенству права, прав людини, захисту меншин, а також економічним реформам.

У резолюції зазначається, що в умовах агресивної війни Росії проти України розширення стало "ще більш стратегічно важливим та одним із найпотужніших геополітичних інструментів у розпорядженні ЄС".

Європарламентарі запропонували розділити політику розширення ЄС та двосторонні відносини між країнами, а також засудили блокування старту перемовин з Україною щодо членства з боку угорського уряду.

"Ми закликаємо наступну Колегію комісарів призначити комісара з розширення і забезпечити чітке відокремлення двосторонніх питань від політики розширення ЄС. Ми рішуче засуджуємо заяви прем'єр-міністра Угорщини щодо початку переговорів про приєднання України та зміну політики країни щодо Косова. Заяви Орбана перешкоджають процесу розширення ЄС та нагадують про потенційні негативні наслідки прийняття Угорщиною головування у Раді ЄС у липні 2024 року", - йдеться у документі.

Наразі єдиною країною ЄС, яка погрожує не голосувати за відкриття переговорів з нашою державою щодо членства залишається Угорщина.

Минулого тижня правляча партія Угорщини “Фідес” на чолі з Орбаном внесла на розгляд угорського парламенту резолюцію із закликом не підтримувати відкриття переговорів з нашою державою.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон запросив Орбана до Парижа для пошуку компромісу щодо початку перемовин з Україною про вступ до ЄС.

Kyiv Post розбирався, які наслідки матиме відмова Будапешта підтримати перемовини з Україною про вступ до ЄС.