Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
гру. 12, 09:47
Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
Сергій Коляда
Про щурів і людей
гру. 6, 17:47
Про щурів і людей
Сергій Коляда
Лавров знову бойкотував
гру. 1, 17:37
Лавров знову бойкотував
Сергій Коляда
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