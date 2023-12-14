Російська армія використовує українських полонених як прикриття під час бойових дій. 13 грудня "Радіо Свобода" опублікувало відео, зняте українським безпілотником. На ньому група російських військових періодично стріляє з автоматів у бік український позицій. Попереду них ідуть беззбройні люди, тримаючи руки піднятими догори.

Один із російських солдатів фізично прикривається українським, тримаючи його однією рукою за плече, а в іншій тримаючи автомат. За кілька секунд іще один військовий армії РФ кидає якийсь предмет у бік українських позицій – ймовірно, гранату.

Як зазначають журналісти "Радіо Свобода", з наближенням камери оператора дрона можна визначити, що беззбройних троє, і всі вони вдягені у форму, що відрізняється від форми людей зі зброєю – ймовірно, в однострої ЗСУ.

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За словами операторів дрона, що зафільмував цей військовий злочин, це так звана «розвідка боєм» для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ. Для убезпечення себе від вогню Сил оборони, російська армія вирішила прикритися військовополоненими.