Російська армія використовує українських полонених як прикриття під час бойових дій. 13 грудня "Радіо Свобода" опублікувало відео, зняте українським безпілотником. На ньому група російських військових періодично стріляє з автоматів у бік український позицій. Попереду них ідуть беззбройні люди, тримаючи руки піднятими догори.
Один із російських солдатів фізично прикривається українським, тримаючи його однією рукою за плече, а в іншій тримаючи автомат. За кілька секунд іще один військовий армії РФ кидає якийсь предмет у бік українських позицій – ймовірно, гранату.
Як зазначають журналісти "Радіо Свобода", з наближенням камери оператора дрона можна визначити, що беззбройних троє, і всі вони вдягені у форму, що відрізняється від форми людей зі зброєю – ймовірно, в однострої ЗСУ.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
За словами операторів дрона, що зафільмував цей військовий злочин, це так звана «розвідка боєм» для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ. Для убезпечення себе від вогню Сил оборони, російська армія вирішила прикритися військовополоненими.
На відео видно, що потім завʼязується бій. Поблизу групи солдатів РФ та полонених щось вибухає. З великою ймовірністю то була граната. Потім Сили оборони України відкривають по групі вогонь зі стрілецької зброї – російські військові присідають, але продовжують рух уперед під прикриттям полонених.
Росіяни далі ховаються в ямах, кущах та пагорбах. В цей час один із полонених стоїть попереду них на колінах, обличчям у напрямку атаки солдатів РФ.
Далі російський військовий стріляє з автомата в напрямку одного з полонених, після чого група беззбройних збирається в одному місці на відкритому просторі. Вони починають бігти в протилежному від позицій ЗСУ напрямку, а за ними йдуть російські солдати, направляючи на них дула автоматів.
Один із українських полонених починає швидко бігти, відриваючись від групи російських військових. Російський солдат стріляє з автомату в його бік. Далі ще один постріл в напрямку полонених. За кілька секунд видно, що тіло бійця в українському однострої вже лежить на землі. Наразі українські військові не мають інформації про подальшу долю цих українських полонених.
Розстрілявши українця, російські військові вкотре порушили Женевську конвенцію, яку СРСР ратифікував у 1954 році. У 1991 році Російська Федерація підтвердила, що буде поважати цю угоду.
Бійці, які надали "Радіо Свобода" це відео, наголосили, що таким чином вони публічно оголошують про черговий воєнний злочин російської армії.
Журналісти зазначили, що відео зняте на околицях села Роботине Запорізької області.
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