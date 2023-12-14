Огляд: Внаслідок ракетних ударів по Києву поранені десятки мирних мешканців

Російські безпілотники завдали удару по околицях Одеси

Зеленський провів плідну зустріч в Осло

Кібершпигуни вивели з ладу федеральну податкову систему Росії

Російські війська просуваються в районах Бахмута і Авдіївки

ЗСУ міцно тримають лівий берег Дніпра Понад 50 поранених у столиці внаслідок падіння уламків збитих російських ракет на лікарню та інші цивільні об'єкти Українські військово-повітряні сили заявили, що збили всі 10 російських ракет, які були націлені на Київ у середу, проте 53 людини отримали поранення в результаті падіння уламків, у тому числі двоє дітей, повідомляє AFP. Серед цивільних цілей була дитяча лікарня. "Ворог застосував балістичну зброю", — заявили в Київській міській військовій адміністрації. Її посадовці уточнили, що більшість поранень були спричинені "уламками скла, предметами побуту та ударною хвилею", оскільки уламки збитих ракет впали на східні та південні райони міста. Це вже другий за тиждень російський ракетний удар по столиці.

At 3 am Russia launched ten ballistic missiles at sleeping residents in Kyiv. All intercepted, but debris severely affected residential areas. 53 injured, including children. Ballistic missiles make it to Ukraine in a few minutes, leaving no chance to take cover. World, are you… pic.twitter.com/suzDSBNyIY — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 13, 2023

Збиті безпілотники "Шахед" спричинили поранення та руйнування в Одесі У середу російські безпілотники також завдали ударів по Одесі. ЗСУ заявили, що було збито дев'ять безпілотників "Шахед", але майже десяток людей було поранено, і знищено транспортні засоби на околицях портового міста. За іншими даними, в результаті ударів було пошкоджено 11 будівель. Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. Журналіст AFP став свідком руйнувань, спричинених ударом по цивільному ангару, де зберігалися вантажні й легкові автомобілі. "Шматки металевого даху застрягли в гілках дерев. Всередині ангару в деяких автомобілях були осколкові пробоїни, деякі автівки згоріли, а інші придавило обваленим дахом. Деякі автомобілі, припарковані зовні, також були пошкоджені", — повідомляє AFP. "З'ясувалося, що коли безпілотники були збиті, не всі вони були повністю знищені", — сказала речниця ЗСУ Наталія Гуменюк. Повідомляється, що двоє людей були госпіталізовані, ще щонайменше дев'ять отримали легкі травми.

⚡️Just few minutes ago Russians shell civilian objects in Odesa region, #Ukraine.



The shelling caused a car and an outbuilding to catch fire. 11 buildings were damaged. According to preliminary information, 11 people were injured at the location, including 3 children. The… pic.twitter.com/gUjTJFQVsd — Artem Dorofeiev (@artemdorofeiev) December 14, 2023

Під час візиту Зеленського Норвегія пообіцяла надати Україні 1,8 мільярда доларів Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив у середу, що його країна надасть Києву пакет допомоги на суму близько 1,8 мільярда доларів, повідомляє Укрінформ. Ця заява пролунала під час візиту президента Володимира Зеленського до Осло, де він зустрівся зі своїми скандинавськими колегами. Він подякував Норвегії за збільшення "фінансової та гуманітарної підтримки" приблизно на 800 мільйонів доларів порівняно з минулим роком. Загалом Норвегія взяла на себе зобов'язання виділити 6,8 мільярда доларів протягом п'яти років. За час повномасштабного російського вторгнення Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія разом надали Україні допомогу на суму близько 11 мільярдів євро. "Скандинавські країни будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, — йдеться у спільній заяві п'яти країн. – Росія повинна припинити свою агресію і негайно і беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Зеленський сказав, що Норвегія є "прикладом для інших країн". "Для мене важливо подякувати вам особисто за всю ту надзвичайну підтримку, яку Україна отримує від Норвегії, — сказав Зеленський у своєму зверненні. – Норвегія стала першою країною, яка затвердила довгострокову програму підтримки для нас, для наших родин, для України. Ви — приклад для інших країн".

Розвідувальні кіберпідрозділи зламали центральні податкові бази даних Росії Головне управління військової розвідки (ГУР) Міноборони України заявило, що його кіберпідрозділи успішно проникли в Федеральну податкову службу Росії, зламавши її центральні сервери і "знищивши конфігураційні файли, які дозволяли базам даних функціонувати", повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Хакерська атака зачепила 2300 регіональних служб по всій Росії та окупованому Криму. ГУР повідомляє, що російська влада вже п'ять днів безуспішно намагається відновити бази даних, і, за оцінками експертів, система залишатиметься непрацездатною до січня 2024 року. Федеральна податкова служба спростувала звіт ГУР і заявила, що всі податкові сервіси працюють у штатному режимі. Однак російське опозиційне видання "Медуза" зазначило, що податкова "повідомила російський Telegram-канал про те, що у користувачів можуть виникнути проблеми з доступом до її онлайн-сервісів, але відмовилася пояснити причини цих проблем", — пише ISW. Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку У середу ISW повідомив, що московські війська підтвердили просування навколо Бахмута, посилаючись на геолокаційні кадри. На знімках видно, що російські війська зайняли нові позиції північніше Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і північніше Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута). Тим часом український військовий оглядач і блогер Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") і 137-го повітряно-десантного полку (106-та дивізія ПДВ) діють північніше Яковлівки (17 км на північний схід від Бахмута) і трохи просунулись біля Білогорівки (22 км на північний схід від Бахмута), пише ISW. Кілька російських військових спостерігачів заявили, що московські сили також контролюють ділянку дороги Григорівка-Богданівка (6-9 км на північний захід від Бахмута), хоча ISW зазначив, що не може підтвердити ці твердження.

6-та штурмова рота 5-ї ОШБр робить скиди на російську піхоту в південно західній частині Бахмута, Донецька область.



Location: Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine

0:01-0:24 - 48.564446, 37.960760@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/VmHu4iisOi pic.twitter.com/NdYytorToK — EjShahid (@EjShahid) December 12, 2023

Оперативна ситуація біля річки Дніпро За офіційними повідомленнями, Збройні сили України продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра, незважаючи на часті обстріли і погані погодні умови. Російські військові блогери стверджують, що біля Кринок (2 км від Дніпра) тривають бої. Машовець зазначив, що російські підрозділи 328-го і 337-го полків ПДВ (обидва входять до складу новоствореної 104-ї дивізії ПДВ) продовжують атакувати українські позиції в Кринках з південного заходу. Він процитував неназване українське джерело, яке повідомило, що "російські сили продовжують зазнавати втрат техніки під Кринками", — зазначає ISW. За даними російського спостерігача, серед підрозділів, які беруть участь в атаках на позиції ЗСУ, є 126-а бригада берегової оборони (22-й армійський корпус, який за повідомленнями, входить до складу 18-го армійського корпусу).

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку Російські блогери описали "вкрай несприятливі" погодні умови в Авдіївці, зокрема ожеледицю, яка негативно впливає на роботу російських безпілотників. Тим не менш, у середу російські війська продовжували просуватися під Авдіївкою, пише ISW, посилаючись на геолокаційні кадри, які показують, що московські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).