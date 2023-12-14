Державне бюро розслідувань (ДБР) разом із іспанською поліцією провели обшуки на віллі та в офісі у колишнього військкома Одеси Євгена Борисова. Його майно заарештували. У ході розслідування встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Як повідомляє прес-служба ДБР, обшуки відбувались 13 грудня на двох об'єктах нерухомості — на віллі та в офісному приміщенні. Будинок загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м Борисов придбав у грудні 2022 року на імʼя своєї матері. А офіс площею 223,9 кв. м, вартість якого понад 500 тис. євро — у лютому 2023 разом із дружиною.

"У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення", — повідомили в ДБР.

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Нагадаємо, проти колишнього військкома Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало екс-посадовця в липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваний був звільнений з військової служби.

“Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн”, - додали в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Зазначимо, що серед раніше арештованого майна: