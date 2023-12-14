13 грудня в столиці Німеччини 13 грудня відбулась конференція Коаліції з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, покликаної посилити українську ППО.

Про це повідомило міністерство оборони ФРН у соцмережі X.

У зустрічі взяли участь близько 70 представників 22 країн, а також Євросоюзу і НАТО. "Метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО", — вказали у німецькому відомстві.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 22 листопада, що ФРН і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Що відомо про посилення української ППО

8 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна працює над зміцненням своєї ППО, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту критичної інфраструктури.

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Президент Володимир Зеленський 7 листопада розповів, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Він вказав, що повітряний щит України вже сильніший, ніж торік.

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