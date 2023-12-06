Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що прибув на засідання Європейської ради у Брюсселі, заявив, що Україна не виконала умов, необхідних для початку переговорів щодо членства у Європейському союзі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Розширення - не теоретичне питання. Розширення - це законодавчий процес, який ґрунтується на заслугах та містить умови. Ми встановили сім вимог, і навіть оцінка Європейської комісії - три з семи - це не про виконання. Тому немає причин вести переговори про членство України зараз", - заявив очільник угорського уряду журналістам перед стартом першого дня засідання.

За його словами, ці умови були встановлені Єврокомісією, а не Угорщиною: "Умови є умови... Навіть трьох достатньо для того, щоб сказати - ви не виконали умови, тож немає шансів, щоб розпочати переговори".

При цьому Орбан наполягає, що за блокуванням українського питання не стоїть фінансовий інтерес Будапешта: "Це не про угоду, ми представляємо принципи".

Щодо фінансової підтримки України угорський прем'єр зазначив, що "легко зробити так, щоб дати Україні гроші", які вже закладені у бюджеті.

"Не потрібні жодні екстра-рішення, щоб це зробити в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, і коли ми говоримо про великі суми, то моя позиція полягає в тому, щоб дати ці гроші за межами (бюджету ЄС)", - сказав він.

Нагадаємо, під час вчорашнього візиту до Норвегії президент Зеленський заявив, що Києву потрібно організувати конструктивну зустріч з Будапештом.

Президент Євроради Шарль Мішель у листі-запрошенні на саміт закликав лідерів ЄС до "сміливих рішень" щодо України, зокрема, підтримати відкриття перемовин щодо членства та ухвалити 50 млрд євро на продовження допомоги.

Тим часом Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав лідерів ЄС підтримати відкриття перемовин з Україною щодо членства та засудив заяви прем'єр-міністра Угорщини про блокування цього питання.