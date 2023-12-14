Президент Європейської ради Шарль Мішель першим питанням порядку денного дводенного засідання лідерів ЄС поставив розгляд довгострокового бюджету блоку, який включає 50 мільярдів євро на фінансування допомоги Україні в 2024-2027 роках.
Про це повідомила представниця президента Євроради Екатеріна Касіндже в соцмережі X.
"На пропозицію президента Мішеля обговорення Європейської ради почалося з багаторічного бюджету (MFF)", - розповіла вона журналістам.
За її словами, обговорення стосується питання "рівня свіжих коштів понад фінансування для України за пріоритетними напрямками: передбачуваність, безперервне фінансування для України, міграція, фонд солідарності, відсоткові виплати та гнучкість - здатність швидко реагувати на розвиток подій".
"Поки що є дуже широка підтримка України. Цифри, представлені зараз у таблиці, становлять приблизно третину від запропонованих у перерахунку на свіжі кошти. Більше уваги приділяється перерозподілу ресурсів, а також з'являється більш чітке розуміння пріоритетів", - зазначила Екатеріна Касіндже.
❗️The European Council has started.— Ecaterina Casinge (@ecasinge) December 14, 2023
On the agenda: Ukraine,
Enlargement, MFF, Middle East, Security & Defence, Migration, fight against antisemitism, racism and xenophobia & Strategic Agenda.
📄#EUCO meeting page 👇https://t.co/lE2kef9yh8 pic.twitter.com/ReOI0OAkZw
Нагадаємо, початок дводенного засідання Євроради затримали на півтори години через потребу в окремій зустрічі керівництва ЄС із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. До саміту в режимі відеоконференції доєднався Зеленський, якого особисто запросив Шарль Мішель, маючи повноваження приймати подібні рішення одноосібно. Kyiv Post зібрав головне про історичне для України засідання Євроради.
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