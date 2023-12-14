У Брюсселі стартувало дводенне засідання Європейської ради за участі лідерів та очільників урядів усіх 27 країн-членів Євросоюзу, на якому мають ухвалити надважливі для України рішення - про відкриття перемовин щодо євроінтеграції, 50 мільярдів євро на фінансування допомоги та 12-й пакет санкцій проти Росії.

Початок засідання довелося відкласти на півтори години через потребу у окремій зустрічі президента Євроради Шарля Мішеля, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає проти відкриття перемовин з Україною про вступ до ЄС.

Що Зеленський сказав лідерам ЄС у виступі

Президент України Володимир Зеленський доєднався до зустрічі у режимі відеоконференції. Оскільки до складу Євроради - вищого політичного органу ЄС - входять лише лідери країн-членів блоку, Шарль Мішель особисто запросив українського лідера взяти участь у засіданні, маючи повноваження приймати подібні рішення одноосібно.

"Сьогодні особливий день. І цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожну дію та бездіяльність. Хто за що воював... Європа ухвалила сильні рішення та ефективно їх реалізувала. Я вдячний за таку силу у Європі. І дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала у нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали такою, що не заслуговує на довіру. Або нездатною приймати рішення, які вона підготувала сама... Сьогодні - день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна стане нагородою за зустріч у Брюсселі", - сказав президент України.

За словами Зеленського, останніми днями він спілкувався з багатьма лідерами ЄС, тому нині йдеться про обіцяне рішення.

"Я не почув жодних контраргументів, чому б нам не реалізувати план, погоджений всією Європою. Торік Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми ухвалили ключові закони. Ви всі, наголошую - всі, добре знаєте, що ми виконали всі зобов'язання. І було чітко зазначено у графіку ЄС: сьогодні день політичного рішення у відповідь на те, чого ми досягли. Йдеться про відкриття переговорів про вступ України, а в березні наступного року - затвердження переговорних рамок для просування вперед. Жодної бюрократії. Все дуже ясно", - наголосив український лідер.

Зеленський нагадав, що 10 років тому люди в Україні піднялися під прапорами Євросоюзу, а сьогодні наші воїни в окопах щоночі збивають дрони та ракети, щоб українські діти могли навчатися навіть в умовах постійного російського терору. Для них, а також людей в Євросоюзі життєво важливо це рішення.

"Сила Європи - у єдності та рішучості. Європа заслуговує на гідну політику. Заслуговує на повагу до домовленостей та того, щоб люди в Європі знали, що вони не будуть обмануті", - підкреслив президент України.

Позиція Борреля щодо України

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що "ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки зможемо, у контексті розширення, а також військової та фінансової допомоги".

За словами Борреля, обговоренню питань розширення приділять більшу частину часу на зустрічі.

"Розширення - дуже важлива частина зовнішньої політики (ЄС). Це - найпотужніші можливості для стабільності, які ми маємо, не лише з Україною, а й з іншими кандидатами на Балканах та на Кавказі. Тому дуже важливо прийняти правильне рішення", - розповів він перед початком засідання Євроради у Брюсселі.

Топ-дипломат висловив намір проінформувати лідерів ЄС про виконану роботу щодо зобов'язань перед Україною у сфері безпеки. "Я проситиму їх зрозуміти, і я впевнений, що вони розуміють, що продовження та збільшення нашої підтримки України - це питання існування. Тому що це війна не лише проти України, це також про нашу безпеку".

Боррель сподівається, що "отримає керівництво" у питанні подальшого розвитку можливостей Європейського фонду миру для того, щоб продовжувати надавати військову допомогу Україні. "Ми були у Києві, обговорювали з українцями... Тепер час отримати політичне керівництво лідерів Європейської ради".