Деякі зенітно-ракетні системи відправлять з власних складів, "щоб забезпечити швидку доставку в Україну", а інші замовлять і доставлять пізніше.

"Україна надалі залежить від військової підтримки союзників і партнерів, щоб мати змогу протистояти російській агресії. Системи можуть відправити впродовж відносно короткого часу, і вони будуть важливими для посилення протиповітряної оборони проти атак Росії цієї зими", — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

В уряді не повідомили загальну кількість систем, зокрема і на власних складах, але зазначили, що Норвегія замовила виробництво восьми пускових установок та чотирьох пунктів управління.

Передруковано з TVP за згодою сторін.