Міністерство оборони Росії призначило нового командира ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ, який раніше був потоплений українськими військовими.

Про це в четвер, 14 грудня, повідомило Головне управління розвідки України (ГУР), опублікувавши витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 з грифом «Для службового користування».

ГУР повідомляє: "Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документа, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера “москва” з’явився новий командир ― саватєєв андрєй іґорєвіч".

Саватеєв «вакантну» посаду командира обіяйняв тимчасово виконуючим обов'язки.

«Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «Москва» у квітні 2022 року», – йдеться у повідомленні української розвідки.

Українська ракета «Нептун» вразила ракетний крейсер «Москва» 13 квітня 2022 року, після чого він потонув наступного дня.

Хоча Росія не повідомляє точну кількість людей які перебували на борту під час атаки, відомо, що там могли перебувати до 500 осіб.

Кремль визнав лише 17 загиблих, пояснивши загибель людей «детонацією боєприпасів, пожежею та подальшим затопленням за несприятливих погодних умов».

Це була і велика військова втрата для росіян, і удар по їхній впевненості. Після затоплення «Москви» російський флот відійшов далеко від українських берегів.

Втрата «Москви» – це найдорожча одинична військова втрата Росії у війні з Україною, а оціночна вартість корабля на момент його знищення сягала приблизно 750 мільйонів доларів, як повідомив Forbes.

Для України, у свою чергу, це стало справою честі, адже цей корабель брав участь у штурмі острова Зміїний 24 лютого 2022 року, коли український військовий звернувся до нього по рації зі знаменитими словами: «Російський військовий корабель, йди нах..!".

Символічно, що крейсер, побудований в українському місті Миколаєві, який росіяни використовували для нападів на українців, був знищений українськими ракетами.