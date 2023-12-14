Напередодні ввечері президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що лідери Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ до ЄС. Відповідне рішення було погоджене в Брюсселі під час саміту Євросоюзу. “Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови", - написав Шарль Мішель.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Також він зазначив, що Грузії був наданий статус кандидата на вступ у ЄС, і що Євросоюз розпочне переговори щодо вступу з Боснією і Герцеговиною, коли та досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства. “Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту", - додав Мішель. У відповідь на цей допис Президент України Володимир Зеленський назвав це "перемогою для України, перемогою для усієї Європи". “Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює”, - зазначив Зеленський. Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023