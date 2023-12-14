Напередодні ввечері президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що лідери Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ до ЄС.
Відповідне рішення було погоджене в Брюсселі під час саміту Євросоюзу.
“Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови", - написав Шарль Мішель.
The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023
Також він зазначив, що Грузії був наданий статус кандидата на вступ у ЄС, і що Євросоюз розпочне переговори щодо вступу з Боснією і Герцеговиною, коли та досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства.
“Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту", - додав Мішель.
У відповідь на цей допис Президент України Володимир Зеленський назвав це "перемогою для України, перемогою для усієї Європи".
“Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює”, - зазначив Зеленський.
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This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023
Цікаво, що рішення про початок переговорів лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето. Повідомляється, що Орбан свідомо залишив зустріч на час голосування за рішення стосовно України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що останній дипломатичний тиждень був дуже напруженим, але рішучість і віра в перемогу творять історію:
“У понеділок після зустрічі з угорським міністром я попросив трохи часу для дипломатії. Дякую, що ви вірили і чекали”.
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