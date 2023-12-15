Силами ППО вночі збито 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомили Повітряні сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Знищено 14 ворожих БПЛА", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник почав атакувати ударними БПЛА "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ).

"Цієї ночі захисникам неба вдалося збити 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі 14 ворожих безпілотників були збиті мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", - наголошують ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони України.

Передруковано з Interfax-Ukraine за згодою сторін.

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