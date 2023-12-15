Напередодні, 14 грудня, депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували на рівні 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд.

З цієї суми на допомогу Збройним силам передбачено лише один мільярд гривень.

Користувачі соцмереж були обурені, коли голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів під час голосування заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, що робити це повинна держава, а "міста мають жити своїм життям".

"Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут [у Києві] бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", - сказав перед голосуванням Прокопів.