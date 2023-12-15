Напередодні, 14 грудня, депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували на рівні 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд.
З цієї суми на допомогу Збройним силам передбачено лише один мільярд гривень.
Користувачі соцмереж були обурені, коли голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів під час голосування заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, що робити це повинна держава, а "міста мають жити своїм життям".
"Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут [у Києві] бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", - сказав перед голосуванням Прокопів.
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Зазначимо, що зранку в день голосування за бюджет столиці проходив мітинг під КМДА.
Кияни вимагали, щоб бюджет міста передбачав виділення коштів на потреби Збройних сил України. Протестувальники обурювалися тим, що кошти бюджету розподілені нераціонально.
На їхню думку, бруківка, розв'язки, мости тощо можуть зачекати.
Як повідомляє кореспондент Укрінформ, учасники акції прийшли з плакатами: “Нам не потрібна бруківка і парки. ЗСУ потребує зброю і танки”, “Гроші на ЗСУ”, “Дрони, а не стадіони”, “Я мав би бути на парах, але ви не знаєте, що таке воєнний бюджет”, “Ваші рішення вбивають наше завтра” тощо.
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