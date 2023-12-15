Загальний огляд:

Конгрес США в останню хвилину затвердив оборонний бюджет, до якого входить 300 млн доларів на допомогу Україні

Орбан блокує допомогу Україні від ЄС

Російські літаки атакували ракетами авіабазу в центральній Україні

Нові “безпрецедентні” санкції ЄС проти Росії

США подовжили дію Ініціативи сприяння безпеки України, але Сенат зобов’язався проголосувати за більший пакет наступного тижня

У четвер Конгрес США прийняв оборонний бюджет включно з положенням про подовження допомоги Україні до кінця 2027 року. На 2024 рік на це виділено 300 млн доларів. Оборонний бюджет, до якого входить Ініціатива сприяння безпеки України, легко пройшов голосування і в Сенаті, і в Палаті представників, де більшість мають Республіканці.

Окремо Сенат зобов’язався не йти на різдвяні канікули в п’ятницю, а подовжити поточну сесію, щоб знову розглянути запит Президента Джо Байдена на виділення 110 млрд доларів на допомогу іншим країнам, у тому числі 61 млрд на допомогу Україні.

“Сенат повернеться до роботи в понеділок, – сказав лідер сенатської більшості Чак Шумер (Дем., Нью-Йорк). – Представники Білого дому, сенатори-демократи і сенатори-республіканці матимуть час попрацювати на вихідних над тим, щоб вийти на рамкову угоду”.

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Будь-яка угода, досягнута в Сенаті, має бути схвалена Палатою представників, яка вже пішла на канікули, однак може повернутися до роботи в разі досягнення угоди в Сенаті.

Шумер написав у соцмережах: “Ось що Путін щойно сказав про допомогу Америки Україні: “Халява скоро може закінчитися, і вона вже закінчується” . Ми повинні діяти”.

Голосування за пакет допомоги Україні від ЄС відкладене через позицію Угорщини

Пізно ввечері у четвер прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував прийняття нового пакету допомоги Україні на суму 50 млрд євро. Він особисто підтвердив це у соцмережах.

Рано вранці у п’ятницю Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що європейським лідерам не вдалося узгодити бюджетний план, до якого мав увійти пакет допомоги Україні, через позицію Угорщини. Мішель оголосив, що вони повернуться до розгляду цього питання “одразу після Нового року”.

Перед цим Орбан погодився утриматись від голосування за відкриття перемовин з Україною про вступ до ЄС.

“Не хочу вдаватися в деталі, тому що в наступні дні, в наступні тижні хочу попрацювати з колегами над підготовкою до саміту, який відбудеться наступного року, на початку наступного року”, – цитує Мішеля агенція Франс-Пресс (AFP).

Брюссель проголосував за жорсткіший контроль за продажами російської нафти (країнам, що не є членами ЄС)

У четвер Європейський Союз проголосував за додаткові санкції проти Москви, в тому числі проти експорту російських алмазів і нафти, повідомила AFP.

Санкції посилять контроль за ціновою стелею, встановленою на сиру нафту, яку купують країни, що не є членами ЄС. Лідери 27 країн ЄС заявили в Брюсселі, що вони “вітають” цей крок, який AFP назвала “безпрецедентним залпом санкцій” проти Путіна.