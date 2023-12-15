У ніч проти п’ятниці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС після того, як лідери країн-членів ЄС попри його спротив погодились розпочати переговори з Києвом про вступ до блоку.

Напружений саміт у Брюсселі завершився після цілого дня суперечок, оскільки авторитарний лідер Угорщини відмовився дати зелене світло для чотирирічної фінансової допомоги українському уряду.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші для України", - написав Орбан у соціальних мережах.

Інші 26 лідерів ЄС домовились повернутися до дебатів на новій зустрічі на початку наступного року, щоб спробувати укласти угоду про вкрай необхідну підтримку Києва.

"З 26 країнами ми згодні. Наразі немає згоди з Угорщиною, але я дуже впевнений у наступному році", – заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Блокування з боку угорського націоналіста – найкращого друга Росії в ЄС – завдало удару по Києву та його прихильникам буквально за кілька годин після того, як вони привітали символічний крок блоку – згоду на відкриття переговорів про членство.

Київ терміново намагається змінити наратив про те, що підтримка з боку західних союзників зменшується, зокрема через сумніви щодо підтримки з боку Сполучених Штатів.

Орбан також виступав проти початку переговорів, але вирішив вийти з переговорної кімнати, щоб дозволити іншим лідерам ЄС прийняти консенсусне рішення без нього.

У відео, розміщеному в соціальних мережах, багаторічний лідер Угорщини засудив "абсолютно безглузде, ірраціональне і неправильне рішення" і поскаржився на те, що "26 інших країн наполягали на прийнятті цього рішення".

Інші лідери ЄС привітали цей крок, який також включав згоду на початок переговорів про вступ з Молдовою, як вирішальний момент.

"Історичний день! Всупереч усьому ми досягли рішення", – написала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Президент України Володимир Зеленський, який не був присутній на вирішальному саміті, назвав це рішення "перемогою, яка мотивує, надихає і зміцнює".

А президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна сьогодні "перегорнула нову сторінку, коли ЄС дав добро на переговори про вступ. Молдова готова прийняти цей виклик".

Білий дім, який продовжує стикатися з протидією республіканців щодо підтримки України, привітав "історичне рішення".

Згода на початок переговорів про членство з Києвом не означає, що Україна вступить до ЄС найближчим часом.

Перш ніж розпочати переговори, країни ЄС повинні домовитися про рамки переговорів, що дає Орбану широкі можливості для того, щоб продовжувати гальмувати процес.

Гроші для Орбана

Більшість лідерів ЄС хотіли, щоб саміт цього тижня став знаком солідарності з Україною через 22 місяці після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Але будь-які рішення мають бути одностайними – або, принаймні, не викликати протидії – і Орбан відразу наполягав на тому, що рішення про фінансування може почекати до європейських виборів у червні.

Критики звинувачують угорського лідера в тому, що він зробив Україну заручницею, змушуючи її чекати, поки Брюссель розблокує мільярди євро коштів ЄС, заморожених через суперечку щодо верховенства права.

У середу Європейська комісія – виконавчий орган ЄС – погодилася розблокувати 10 мільярдів євро з цих коштів, що деякими було розцінене як поступка в останню хвилину.

Ще 21 мільярд євро все ще залишаються поза контролем Орбана, але він заперечив, що Угорщина пов'язує ці гроші зі своєю позицією щодо України. "Це не в нашому стилі", – сказав він.

Ніякої "перемоги" для Путіна

У своєму палкому зверненні по відеозв'язку Зеленський раніше заявив лідерам ЄС, що "зараз не час для напівзаходів або вагань".

Він сказав, що відмова розпочати переговори про членство з Україною буде використана Путіним "проти вас особисто і проти всієї Європи".

"Не дайте йому цю першу – і єдину – перемогу року", – закликав він.

Усі крім Орбана лідери ЄС наголошували на необхідності єдності та потужного сигналу підтримки України, яка вже опинилася під загрозою через маневри в Конгресі США.

Лідери заявили, що блок узгодив 12-й пакет санкцій проти Москви, спрямованих на прибутковий російський експорт алмазів і на посилення обмеження цін на нафту.

Але ситуація на полі бою в Україні не видається багатообіцяючою для Києва після провалу літнього контрнаступу. У четвер Путін похвалився, що його армія в Україні налічує 617 000 чоловік, і що їхні позиції покращуються.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг попередив, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну, щоб захистити решту Європи.

"Якщо Путін переможе в Україні, існує реальний ризик того, що його агресія на цьому не закінчиться. Наша підтримка – це не благодійність, це інвестиція в нашу безпеку", – наголосив він.