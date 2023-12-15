Снайпери Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) знищили саперні групи противника. Прес-служба ССО показала відео, на якому оператори 3-го окремого полку завдають вогневого ураження по ворожих цілях на Куп’янському напрямку.

“Так, на Куп’янському напрямку оператори 3-го окремого полку проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, коригують та наносять вогневі ураження по ворожим цілям (кадри успішної роботи операторів ССО дивіться на відео)”, - зазначили в ССО.