Снайпери Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) знищили саперні групи противника. Прес-служба ССО показала відео, на якому оператори 3-го окремого полку завдають вогневого ураження по ворожих цілях на Куп’янському напрямку.

“Так, на Куп’янському напрямку оператори 3-го окремого полку проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, коригують та наносять вогневі ураження по ворожим цілям (кадри успішної роботи операторів ССО дивіться на відео)”, - зазначили в ССО.

ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам. 

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