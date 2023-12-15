Російські ДРГ намагалися сім разів протягом останніх двох тижнів прорвати кордон України.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram-каналі.

"ДРГ заходять з Брянської, Курської і частково з Бєлгородської областей РФ у смугах Чернігівської, Сумської і в Богодухівському районі Харківської області. Загалом за два тижні було сім намагань ворога потрапити на територію України", - сказав Наєв.

У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який відступив, зазнавши втрат.

У районі Миропілля, що в Сумській області, одна з ДРГ намагалася перетнути державний кордон.

"Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї", - наголосив Наєв.

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У четвер, 14 грудня, російські диверсанти намагалися потрапити в Сумську область - українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.

Раніше у Центрі національного спротиву попередили, що спецпідрозділи головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Ще в середині листопада речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські диверсанти не полишають спроб прорвати кордон у Сумській області, в той час як на кордоні в Харківській та Чернігівській областях ДРГ росіян не такі активні.

Ексочільник прес-служби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов у коментарі Kyiv Post розповів, що на території Курської області Росії діє чимало військових підрозділів, зокрема підрозділів спецназу, які виконують пошуково-рейдові та диверсійні дії на держкордоні з Україною.

"Активізація на Сумщині повʼязана з тим, що у ворога є ресурси, і йому важливо, маючи відповідний комплект ресурсів, розпорошити наші ресурси якомога більше, для того, щоб ми не мали можливості їх задіяти", - наголошував полковник ЗСУ.

Селезньов пояснював, що в такий спосіб росіяни намагаються змусити Генштаб ЗСУ тримати достатньо серйозний резерв сил оборони саме на території Сумської області і не дати перекинути ці сили на більш загрозливі напрямки.

Нагадаємо, в жовтні Наєв повідомив, що російська диверсійна група у складі 8 осіб намагалась проникнути на Сумщину і рухалась у напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами.