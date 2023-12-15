Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів, які спрямують на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні видатки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету", - написав він.

Основна частина цього пакету фінансування - це кошти уряду Японії в розмірі 1,086 млрд доларів. Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Шмигаль наголосив, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість Україні забезпечувати макрофінансову стабільність, а всі внутрішні ресурси спрямовувати на потреби армії.

Ще на початку грудня Світовий банк повідомив, що Україна отримає 1,2 млрд доларів фінансової підтримки. Зазначалося, що кошти спрямують на підтримку 29 програм соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення.

Нагадаємо, 11-12 грудня президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вашингтону взяв участь у зустрічах з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керівниками американських оборонних компаній.

У розмові з президентом Світового банку Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії з установою в питаннях трансформації України. Банга, своєю чергою, підтвердив готовність Світового банку продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення української економіки.