На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району, у результаті чого постраждали 26 людей.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Повідомлення про інцидент надійшло об 11:37. Спочатку було відомо про 11 поранених людей.

На місці подій наразі працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали 26 людей, шість з яких - у важкому стані.

"Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", - додали в поліції.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що йдеться про депутата Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина. За його інформацією, Батрин підірвав гранати, коли сільрада розглядала питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік. 

Також Нацпол оприлюднив відео з місця вибуху.

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