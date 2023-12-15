Хвиля ударів російських військ по багатьох регіонах України призвела до поранень десятків мирних мешканців та пошкодження критично важливої інфраструктури, включаючи енергетичні та водопровідні системи. Особливо постраждав Київ, де були пошкоджені багато будинків, лікарня та дитячий садок щонайменше в чотирьох із 10 районів міста, що вплинуло на сотні людей.

Про це йдеться у звіті Офісу ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA).

За даними аналітиків ООН, це була третя хвиля ударів по Києву менш ніж за тиждень, після аналогічних ударів 7 та 11 грудня, що також призвели до пошкодження цивільної інфраструктури.

"Це були перші серйозні обстріли, зафіксовані в цих частинах країни з 21 вересня 2023 року, що свідчить про нову хвилю так званих "зимових" ударів. Якщо ця прогнозована тенденція справдиться, це, ймовірно, призведе до подальшого погіршення гуманітарної ситуації в Україні та вплине на гуманітарне реагування, як і минулої зими", - попередили в ООН.

У звіті також зазначається, що останні удари росіяни завдали на тлі безперервних боїв та щоденних обстрілів на півдні та сході України, які особливо сильно впливають на громади, які проживають близько до лінії фронту. Йдеться, насамперед, про жертви серед мирних мешканців та пошкодження цивільної інфраструктури.

"Наприклад, обстріл (14 грудня) пошкодив припортову інфраструктуру на півдні Одеської області, після аналогічних обстрілів, що 7 грудня пошкодили зерносховища та об'єкти транспортування зерна в області. Того ж дня, за повідомленнями, в Донецькій області була обстріляна електростанція та вугільна шахта, що створило додатковий тиск на виробництво електроенергії на тлі мінусових температур в одній з найбільш постраждалих частин України", - повідомили аналітики організації.

В ООН розповіли, що гуманітарні організації, зокрема Товариство Червоного Хреста України та національні громадські організації "Право на захист" і "Рокада" допомогли понад 800 тис. постраждалим від обстрілів та наслідків війни людям в умовах холодної пори року.

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати на фронті нічні FPV-дрони - опитані Kyiv Post українські військові кажуть, що це вже стало серйозною проблемою для ЗСУ.