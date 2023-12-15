Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 80 млн євро. У пакет, зокрема, входять протитанкові ракети Javelin, човни та інше обладнання.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Естонії.

"Подібно тому, як естонські Javelin відіграли вирішальну роль в обороні Києва та надихнули інші країни простягнути руку допомоги для України, наша мета з цим великим пакетом допомоги — продемонструвати, що боротьба України за свободу може лише бути успішною, якщо союзники продовжать їй допомагати", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

В новий пакет увійде велика кількість протитанкових ракет для Javelin, а також гранатомети, снаряди для легких типів озброєння, різні транспортні засоби, човни і спорядження для підводного плавання. Точні суми не оголошуються публічно у зв'язку з безпековими міркуваннями, але вартість цього пакета оцінюється на рівні майже 80 мільйонів євро.

"Цей пакет допомоги складено з метою максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми відновлюємо необхідні запаси", – пояснив Певкур.

Міністр зазначив, що російський режим робить ставку на те, що "вільний світ відмовиться від підтримки України". "Щоб зламати хибний розрахунок злочинного російського режиму, ми повинні надіслати стратегічне повідомлення: ми продовжуватимемо значну та постійну підтримку України, доки Україна не виграє війну. На кону – не лише безпека України, а й естонська, трансатлантична та світова безпека в цілому", – сказав він.

Крім того, аналітики Міноборони Естонії підготували дискусійний документ щодо створення трансатлантичної безпеки для успіху. У документі наведені розрахунки, які показують, що для перемоги України та програшу Росії прихильникам України достатньо виділяти Україні 0,25% свого ВВП на рік. "Союзники мають те, що потрібно – Росія витрачає більше ніж удвічі на війну в Україні, ніж коаліція Рамштайн, сукупна економіка якої в 30 разів перевищує економіку Росії, витрачає на військову допомогу Україні. Наші розрахунки показують, що якби вільний світ захотів допомогти Україні в розмірі 0,25% свого ВВП на рік, цього було б достатньо, щоб зламати хребет Росії, яка розуміє лише грубу силу. Це невелика ціна порівняно з тим, якими будуть витрати, якщо російська агресія врешті-решт окупиться для них", — сказав Певкур.

Протягом наступних чотирьох років Естонія готова виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП і використовуватиме для фінансування допомоги кошти оборонного бюджету.

"Україна також воює за нас, і кожна знищена з нашою допомогою бойова машина є кроком до зменшення російської загрози Європі. Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, а також демонструвати нашим союзникам, що там, де є воля, є спосіб допомогти Україні", – сказав Певкур.

У Міноборони зазначили, що з 2022 року Естонія надала Україні військової допомоги вартістю 500 мільйонів євро, що становить приблизно 1,4% ВВП. 8 грудня Зеленський обговорив з прем'єркою Естонії посилення ППО та підтримку України з боку ЄС.

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