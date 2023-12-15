У Святошинському районі Києва охоронець школи не пустив до укриття під час тривоги двох дітей через те, що вони були із собакою.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Національної поліції.

Подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30.

"Брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття однієї зі столичних шкіл Святошинського району, в якій вони навчаються. Однак охоронець не пустив їх до бомбосховища навчального закладу", - повідомили у Нацполі.

Чоловік заборонив дітям заходити до приміщення через те, що вони були з домашнім улюбленцем – собакою породи "мальтіпу".

"Своїми діями охоронець залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення в небезпеці", - йдеться у повідомленні.

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Журналістка Тетяна Даниленко у своєму Facebook розповіла, що 11-річна Саша та 12-річний Богдан разом з собакою попрямували до укриття школи №40. Охоронець відмовився пускати їх разом із твариною, а коли діти побігли шукати інше сховище, над ними ППО збила ракету. Перебуваючи біля укриття, вони зателефонували мамі.

Брата та сестру не пустили в укриття столичної школи. Фото: Facebook Тетяни Даниленко

"Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися у ситуації", - наголосила Даниленко.

Директорка школи запевнила, що охоронець не міг діяти інакше, адже в інших школярів могла бути алергія на собак, каже журналістка. Слід зауважити, що породу мальтіпу вивели селекціонери у США як гіпоалергенну.

Журналістка також зауважила, що минулого року батько дітей Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області, де він воював у складі ССО "Азов".

"Страшний символізм для вдови загиблого героя – сьогоднішня ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди її коханий Юра 24-го лютого 2022-го прийшов, щоб стати добровольцем і вже ніколи не повернувся додому", – додала Даниленко.

Журналістка зауважила, що на місце події приїхала поліція, "в якої мама прямо запитала, хто був би винен, якби з дітьми сталося непоправне". Однак у відповідь правоохоронці розвели руками, наголосила Даниленко.

Водночас речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі "УП. Життя" пояснив, що для відкриття кримінального провадження правоохоронцям був потрібний деякий час.

"Кримінальне провадження не розпочинається прямо на місці події. Спочатку зібрали доказову базу, опитали свідків. Тільки тоді слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - розповів речник.

На інцидент вже відреагував міністр освіти та науки Оксен Лісовий, наголосивши, що така ситуація неприпустима.

"На жаль, випадки, коли люди не можуть потрапити до сховища з різних причин, не поодинокі. Але це все питання безпеки, збереження людських життів. Ми не можемо нехтувати цим", - написав Лісовий у своєму Twitter.

"Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, – керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями", - закликав очільник Міносвіти.

Нагадаємо, першого червня в Києві загинули троє людей, серед яких була 9-річна дитина. Їх не пустили до укриття поліклініки у Деснянському районі.

Детальніше читайте у матеріалі Kyiv Post "Через трагедію із "закритим" бомбосховищем влада Києва потрапила під шквал критики, починається гра у взаємні звинувачення".