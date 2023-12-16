Російські війська продовжують наступальні дії та мали незначні успіхи біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики пишуть, що росіяни продовжили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км від Бахмута).
В ISW зазначають, що росіяни все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру.
Російські блогери зазначали, що оточити місто буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті.
ISW оцінює, що російські війська перебувають щонайменше за дев'ять кілометрів від Часового Яру.
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Крім того, армія РФ продовжила наступ у районі Авдіївки.
«Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки)», - йдеться у звіті.
За даними фахівців ISW, росіяни також мають просування у Мар'їнці.
«Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній Мар’їнці (на захід від Донецька)», - йдеться у звіті.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти не припиняють спроб оточити Авдіївку.
«Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області», - повідомляють у Генштабі.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують росіян в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки. На цій ділянці фронту українські військові відбили 13 атак.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
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