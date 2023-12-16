Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну дронами.
Запустили 31 «шахед» з трьох напрямків - з російських Приморсько-Ахтарська, селища Сеща та Курська. Про це повідомили Повітряні сили.
Частина дронів летіли на Київ.
«Після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені», - повідомили в КМВА.
У КОВА додали, що влучань та пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. Ніхто не постраждав.
Над Дніпропетровщиною збили 2 безпілотники.
Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
На півдні українські військові збили 12 «шахедів».
Росія атакувала дронами південь України
За даними Сил оборони півдня, влучань немає.
Однак, уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі.
Коментарі (0)