Депутат, який підірвав кілька гранат у будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті, готувався до свого вчинку заздалегідь.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ще до інциденту депутат залишив у себе вдома записку. Її зміст наразі не оприлюднюють.

«У записці, можу сказати попередньо, що була інформація про те, що він готував такий акт. Усе інше вам не можу сказати - це таємниця досудового розслідування», - сказав міністр.

Напередодні під час сесії Керецьківської сільської ради місцевий депутат підірвав гранати.

На засіданні депутати розглядали питання бюджету на 2024 рік.

Сесію транслювали у соцмережі у прямому ефірі. Момент вибуху потрапив на відео.

Постраждало 26 людей. Їх госпіталізували. За даними поліції, шестеро потерпілих у важкому стані.

ЗМІ пишуть, що підривником виявився депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю чи боєприпасами. Служба безпеки України розслідуватиме подію як теракт.