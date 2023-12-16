Депутат, який підірвав кілька гранат у будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті, готувався до свого вчинку заздалегідь.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, ще до інциденту депутат залишив у себе вдома записку. Її зміст наразі не оприлюднюють.
«У записці, можу сказати попередньо, що була інформація про те, що він готував такий акт. Усе інше вам не можу сказати - це таємниця досудового розслідування», - сказав міністр.
Напередодні під час сесії Керецьківської сільської ради місцевий депутат підірвав гранати.
На засіданні депутати розглядали питання бюджету на 2024 рік.
Сесію транслювали у соцмережі у прямому ефірі. Момент вибуху потрапив на відео.
Постраждало 26 людей. Їх госпіталізували. За даними поліції, шестеро потерпілих у важкому стані.
ЗМІ пишуть, що підривником виявився депутат від «Слуги народу» Сергій Батрин.
Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю чи боєприпасами. Служба безпеки України розслідуватиме подію як теракт.
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