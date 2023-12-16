Актор серіалу «Друзі» Меттью Перрі помер від «гострого впливу кетаміну» та подальшого утоплення. 

Про це йдеться у звіті, який опублікувала судово-медична експертиза округу Лос-Анджелес, пише CNN. 

Незадовго до смерті актор отримував інфузійну терапію кетаміном. Цей засіб зокрема використовують для лікування депресії та тривоги. 

За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі міг спричинити надмірну стимуляцію серцево-судинної системи й пригнічення дихання. 

Судмедексперти припускають, що актор ймовірно втратив свідомість і занурився в джакузі. 

Крім того, спровокувати смерть могли ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну. Останній застосовують для відвикання наркозалежних від опіоїдів.

Фахівці зазначають, що це був нещасний випадок. 

Медексперти не виявили жодних слідів алкоголю, метамфетаміну, кокаїну, героїну або фентанілу.

Зірку серіалу «Друзі» Меттью Перрі знайшли мертвим у джакузі у своєму маєтку у жовтні. 

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