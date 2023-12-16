Росія готується до тривалої війни та планує захопити нові території України.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Вони проаналізували статтю в німецькому Bild.

Цього тижня видання написало, що РФ планує окупувати нову територію України за межами чотирьох незаконно анексованих областей протягом 2024-2026 років. ЗМІ посилається на анонімні джерела та розвідку.

Графіка Bild.

Видання Bild повідомило, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року.

В ISW зазначають, що не можуть перевірити достовірність статті. Але кажуть, що мета росіян окупувати нові території узгоджується з поточними наступальними операціями в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

«Середньострокові та довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох незаконно анексованих територій також правдоподібні, враховуючи, що російські офіційні особи, включаючи Путіна, нещодавно повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції, щоб розширити свої позиції у Харківській області», - підсумували експерти.

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Аналітики додали, що росіяни мобілізують свій оборонно-промисловий комплекс до тривалої війни.

«Російське військове командування проводить довгострокові зусилля з реструктуризації та розширення для формування стратегічних резервів, і Росія поступово мобілізує свій оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни», - зазначили в ISW.

Крім того, російське керівництво заявило про наміри окупувати та анексувати додаткову українську територію за межами нинішньої лінії фронту.

У своєму останньому звіті аналітики ISW зазначили, що російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.