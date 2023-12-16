У черзі на кордоні з Польщею досі заблоковані 2,4 тисячі вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу.

«На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують 2400 вантажівок: Шегині - 1200, Рава-Руська - 550, Краківець - 650», - повідомив речник.

За його словами, пункт пропуску «Ягодин» розблоковано. Там збільшилась кількість вантажівок, які перетинають кордон. За минулу добу на цьому напрямку проїхало понад 1200 фур.

Тимчасово припинилося блокування вантажівок на словацькому кордоні. У напрямку пункту «Ужгород» очікувало 450 фур.

Є також черги на кордоні з Угорщиною. Але рух там триває. Станом на ранок в бік України у напрямку пункту «Тиса» стояло 250 вантажівок.

Зранку на кордоні з Румунією біля «Порубного» зібралося 870 вантажівок. Вони також прямують в Україну.